Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma:  2 polis yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma:  2 polis yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma:  2 polis yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma:  2 polis yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma müdahale etmek üzere olay yerine giden ve çatışmanın ortasında kalan 2 polis memuru hafif yaralandı. Polis her iki guptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, bu gece yarısı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nin Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıl önce Recep Koşan'ın pompalı tüfekle Erdal Pirbudak'ı vurarak öldürmesi üzerine, iki aile arasında husumet başladı. İki ailenin fertleri bu gece yarısı tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açarak, çatıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada açılan iki ateş arasında kalan polis memurları E.Y. ile Y.A., pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet etmesi üzerine hafif yaralanırken, bulundukları araca da saçmalar isabet etti.

Polislerin yaralanması üzerine bölgeye Özel Harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin müdahalesiyle iki grup arasındaki çatışma sonlandırılırken, olay karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ve evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 tüfek ele geçirildi.

Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.


Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:12 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Polis evde eğlence var sanıp bastı, "online kına gecesi" çıktı İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması         
08:40
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı         
08:35
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak         
08:29
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak         
07:45
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi         
07:44
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi         
06:45
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu         
01:09
Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım         
01:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı         
00:45
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik         
00:25
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi         
00:00
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü         
23:34
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 08:55:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı çatışma:  2 polis yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]