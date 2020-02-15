Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Karaca hayatını kaybetti, Gökay Biçer de ağır yaralandı.

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Karaca hayatını kaybetti, Gökay Biçer de ağır yaralandı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Karatepe, Ercan Karatepe ile Mustafa E. ve Hüseyin Karaca ile Gökay Biçer, arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Karatepe ile Ercan Karatepe yanlarında bulunan av tüfeğiyle Karaca ve Biçer'in üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralanan 2 kişi çevredekiler tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Biçer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan Halil Karatepe, Ercan Karatepe ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Karatepe ile Ercan Karatepe, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Hüseyin Karaca, Karatepe, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:05 Kaynak: DHA
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