Tekirdağ'da iki kamyonun karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde süt kamyonunun, hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Malkara ? Hayrabolu yolu üzeri Çöplük mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu istikametinden Malkara yönüne giden Serhat Kanbur (29), yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt kamyonu, aynı istikamete giden Bülent Mendilli (30), yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu şarampole devrilirken, süt kamyonunun kabini ise hurdaya döndü. Hurdaya dönen kabinde sıkışan sürücü Serhat Kanbur ile hafriyat kamyonu sürücüsü Bülent Mendilli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, Jandarma ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

'EKİPLER ÇIKARDI'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi kaza kırım ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Serhat Kanbur ile diğer kamyon sürücüsü Bülent Mendilli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLDİ'

Kazadan dolayı Malkara ? Hayrabolu yolu yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritli olarak ulaşıma açılırken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.