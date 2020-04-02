Tekirdağ'da iki katlı tarihi bina yandı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki katlı tarihi bina yandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı tarihi bina yandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı tarihi bina yandı.
Çiftlikönü Mahallesi Karlık Caddesi'nde boş durumdaki iki katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Binanın restorasyon programında olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:48 Kaynak: AA
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