Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde Elif Şentürk (16) ve Tuana Göksel'e (16) çarparak ölümlerine neden olan otomobilin sürücüsü C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine sevk edilen C.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün gece C.G. idaresindeki otomobil, Çevre Yolu Emlak Konutları mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ve Tuana Göksel'e çarpmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şentürk ve Göksel'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekiplerince alkollü olduğu belirlenen sürücü C.G. gözaltına alınmıştı.