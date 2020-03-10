Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu - Son Dakika
Son Dakika Genel Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

6 saat önce

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

TEKİRDAĞ - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
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