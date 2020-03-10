Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu - Son Dakika

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Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
6 saat önce
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
TEKİRDAĞ - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.
Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.
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