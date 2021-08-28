Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Necip Ural (52) idaresindeki 34 CBY 437 plakalı motosiklet, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletle çarpıştı.
Motosikletten düşerek yol kenarına savrulan Ural, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Ural'ın cenazesi sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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