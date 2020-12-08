İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sürücüler ile Uğur K'nin kullandığı otomobilde bulunan Cafer K. yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı Cafer K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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