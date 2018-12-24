Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıTEKİRDAĞ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Hayrabolu
karayolunun Yağcı köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Avcıoğlu idaresindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman Güngör idaresindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil, kafa kafa çarpıştı. Kazada Cengiz eşi Dilek Avcıoğlu araçta sıkışırken, diğer araç sürücüsü Abdurrahman Güngör, başından yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ve kaza kırım ekipleri araçta sıkışan Cengiz ve Dilek Avcıoğlu'nu çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı Tekirdağ Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:35 Kaynak: DHA
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