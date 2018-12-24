Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan çift, jandarma tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Hayrabolu
yolunun Yağcı köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Avcıoğlu yönetimindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman Güngör yönetimindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Cengiz Avcıoğlu ve eşi Dilek aracın içinde sıkıştı. Diğer sürücü Abdurrahman Güngör ise başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Cengiz ve Dilek Avcıoğlu'nu otomobilden çıkarırken ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 3 yaralı Tekirdağ Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:54 Kaynak: DHA
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