Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Metin S'nin kullandığı 26 EH 167 plakalı otomobil ile Hacet O. idaresindeki 59 ER 954 plakalı otomobil, Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ve araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika