Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrabolu- Malkara yolu Kutlugün Mahallesi'nde Caner Dirmenci'nin kullandığı 59 YG 919 plakalı otomobil ile Tolga Demirtaş idaresindeki 39 AAC 209 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucu iki otomobil takla atarak, yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Dirmenci, otomobilde bulunan, İsmet ve Gülay Dirmenci, Özdenur Dirik ile diğer araç sürücüsü Demirtaş ve araçta bulunan Çınar Demirtaş yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:22 Kaynak: AA
Malkara, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]