Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Kocapınar (27) yönetimindeki 34 BLU 730 plakalı otomobil, Küçükhıdır Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Hamza Akdeniz'in (36) kullandığı 27 AAY 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe (28), Ömer Asaf (4), Zeliha (10), Mertcan Akdeniz (8) ile Adeviye Balcı (13) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı Kontağı açtı, otomobil alev topuna döndü İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]