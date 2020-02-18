Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobille karşı yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobille karşı yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu- Ergene ilçesi arasındaki çevre yolunun Çöplüm mevkiinde meydana geldi. Ahmet Güngör yönetimindeki 59 TG 082 plakalı otomobil, iddiaya göre Ergene'den Çorlu çevre yoluna ters yönden girerek ilerlerken, karşı yönden gelen Murat Altınmeşe yönetimindeki PP 965 1 BK Bulgaristan plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ahmet Güngör araç içinde sıkıştı, diğer otomobilde bulunan Murat Altınmeşe ile eşi Şadiye Altınmeşe de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılan Gürgör ile Altınmeşe çifti, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ahmet Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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