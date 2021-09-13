Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta sıkışan Kaya, itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkartıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Nur Özvar yaralandı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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