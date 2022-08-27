Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

27.08.2022 15:11
Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden caddeye giriş yapan A.Ş. idaresindeki otomobil ile yokuş aşağı seyreden F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.A., olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan vatandaşlar, aynı noktada görmeye alışık oldukları kazaların daha kötüsü yaşanmadan yol ayrımına çözüm bulunmasını istedi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı Ağaca çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
13:14 Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 15:11:40. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement