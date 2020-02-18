Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü - Son Dakika
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Güngör idaresindeki 59 TG 082 plakalı otomobille karşı yönden gelen Murat Altınmeşe'ın kullandığı PP 9651 BK plakalı otomobil Çorlu- Ergene çevre yolunda çarpıştı.
Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerden Ahmet Güngör hayatını kaybetti. Diğer sürücü Murat Altınmeşe ile yanındaki Şadiye Altınmeşe'nin tedavileri sürüyor.
Son Dakika Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı