Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Güngör idaresindeki 59 TG 082 plakalı otomobille karşı yönden gelen Murat Altınmeşe'ın kullandığı PP 9651 BK plakalı otomobil Çorlu- Ergene çevre yolunda çarpıştı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerden Ahmet Güngör hayatını kaybetti. Diğer sürücü Murat Altınmeşe ile yanındaki Şadiye Altınmeşe'nin tedavileri sürüyor.

Ahmet Güngör, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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