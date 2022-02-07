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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

07.02.2022 10:46
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

H.Y'nin kullandığı 59 DC 459 plakalı otomobil ile M.G idaresindeki 34 UM 1058 plakalı otomobil Muratlı-Müsellim yolunda çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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