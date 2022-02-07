Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
H.Y'nin kullandığı 59 DC 459 plakalı otomobil ile M.G idaresindeki 34 UM 1058 plakalı otomobil Muratlı-Müsellim yolunda çarpıştı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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