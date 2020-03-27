Tekirdağ'da iki şirket işçilerine, 'koronavirüs' ikramiyesi dağıttı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki şirket işçilerine, 'koronavirüs' ikramiyesi dağıttı

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da bulunan Asyaport limanı ile Kaptan Demir Çelik Fabrikası, yaklaşık 2'şer bin kişi olan çalışanlarına koronavirüs önlemleri kapsamında ikramiye desteğinde bulundu. Demir çelik fabrikası birer asgari ücret desteğinde bulunurken, Asyaport, 1000'er lira ikramiye verdi.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport, koronavirüs tedbirlerini aldıktan sonra çalışmalarına ara vermeden devam ederken, medlog yönetimi, depo, filo, liman operasyon ve teknik birimlerinde çalışan yaklaşık 2 bin çalışanın mart ayı maaşlarına ek olarak koronavirüs nedeniyle 1000 lira destek ikramiyesi ödeme kararı aldı. Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, üretim ve lojistik hizmetlerinin dünya ekonomisinin temel taşı olduğunu söyleyerek, "Üretim ve lojistik hizmetler olmazsa sağlıklı bir hayat sürdürülemez. Hayatlarını riske ederek hayat kurtarmaya çalışan sağlık ordusu nasıl görevinin başında ise, üretimin tüketime ulaşması için lojistik ordusu da görevinin başında olmalı. Asyaport, medlog, MSC şirketlerinin kadroları görev başındayız. Yaptığımız hizmet bir kamu görevidir ve toplum menfaati için aksamadan sürdürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla gece gündüz çalışmalarını sahada yürüten çalışanlarımıza ve ailelerine moral ve destek olması için mart ayı maaşlarına ilave net 1000 lira destek vermeyi kararlaştırdık. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Şirketlerimizde gururla çalışmayı özümsemiş ve aileleri için iş yerlerini emniyetli bir gelecek olarak kabul etmiş bütün çalışanlarımıza yaptığımız katkı helal olsun" dedi.

'ÖNLEMLERİ ALDIK, ÇALIŞIYORUZ'

Asyaport Genel Müdürü Kadir Uzun, limana yanaşan gemilerde tamamen izole bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Bir taraftan da hayat devam ediyor. Aldığımız tüm tedbirler, devlet otoritemizin koymuş olduğu kurallar ile bizim işletme olarak da yerine getirdiğimiz kurallar. Hijyenin sağlanması, mümkün olduğu kadar mesafenin korunması, yemekhane, kullandığımız tüm sosyal alanlarda, çalıştığımız iş sahalarında bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bunun paralelinde gemilerle ki bizim işimiz liman tahliye ve yükleme işlemleri, gemilerle olan bütün temasımızı kestik. Devlet otoritemizin almış olduğu kararlar ve bizim uygulamalarımızla ne gemi personelinin sahaya çıkması ne de bizim gemilere çıkmamız mümkün değil. Tamamen izole bir çalışma sistemimiz var. Konteynerlerin yüklemesi ve indirilmesi şeklinde gelişiyor. Bu önlemler ile bugüne kadar çok şükür olsun ki hiçbir vaka yaşamadan bu süreci en kısa zamanda limanımız, ülkemiz ve işletmemiz olarak aşmaya çalışıyoruz" dedi.

'İLAVE KATKI SAĞLADIK'

Uzun, iş gücünün azaltılması ile ilgili hiçbir problemleri olmadığını belirterek, "Tüm çalışanlarımızla devam ediyoruz. Hatta bu ay onların ihtiyaçları doğrultusunda ilave 1000 TL net ücretlerine, maaşlarına ilave bir katkı sağladık. Sağ olsun patronlarımızla almış olduğumuz bir kararla bu da onların moral, motivasyon ihtiyaçları doğrultusunda, böyle hep birlikte zorlukları aştığımız bir günde çok önemli bir katkı sağladı. Bu zamanı bu süreci hep birlikte maddi ve manevi olarak hep birlikte aşmaya çalışıyoruz. Biz bunu özellikle saha da özverili, evde çalıştırabileceğimiz çalışanlarımız gene önlemler çerçevesinde gönderdik. Onlar ile ilgili bu uygulamayı yapmayacağız, özellikle sahada işin başında olan, vardiyalı olarak 24 saat bu süreci devam eden arkadaşlarımıza bu desteği sağlıyoruz. Bunu aynı şekilde diğer şirket gruplarımız da MSC, medlog ve Asyaport'un tamamında bunu uyguluyoruz. Yaklaşık 2 bine yakın sahada çalışanımıza bu katkıyı sağlıyoruz" diye konuştu.

ÇALIŞANLAR MUTLU

Liman personelinden Ayhan Kaygusu, limanda koronavirüs salgını karşısında tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Şirketimiz çalışanlar için ek olarak ödenek verecek. Biz çalışanlar olarak çok mutluyuz. İyi bir iş yerimiz var, çalışmaya devam ediyoruz. Biz de aksine adam çıkarma gibi bir durum yoktur. Bundan herkes emin olsun" dedi. Müge Yorulmaz "Firmamız 1000 lira ikramiye verdi bize, çok güzel bir şey. Biz de teşekkür ediyoruz onlara, bize motive oldu" dedi. Limanda operatör olarak çalışan Gürkan Engin ise, "Malum bazı şirketlerde işverenlerin bazı işçileri ücretsiz izne çıkarması durumu var. Sağlık açısından da çok zor durumlar yaşıyoruz, çok zor günler geçiriyoruz. Bu açıdan tabii ki şirketimizin yaptığı bu katkı olağanüstü bir katkı. Çünkü bunla her yerde karşılaşamıyorsunuz. Ücretsiz izinle gidip şu an evde oturup, çok zor duruma düşen insanlarımız var. O yüzden Asyaport'un, şirketimizin bu şekilde bir düşünceye girmesi bizler için, çalışanlar için çok değerlidir" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE VERDİ

Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Kaptan Demir Çelik Fabrikası yönetimi de yaklaşık 2 bin çalışanına koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle çocuk ve yemek yardımı adı altında birer asgari ücret tutarı ikramiye verdi. Firma, 50 üstü çalışanlarına ücretli izne çıkardı. Fabrika sahiplerinden Yaşar Kaptan Çebi, işçi ailelerinin 'evde kal' çağrıları kapsamında evlerinde kaldığını, kendilerinin de ihtiyaçlarının karşılanması için çalışanlarına asgari ücret tutarında ikramiye verdiklerini söyledi.

Tesislerinde koronavirüs önlemlerinin en üst seviyede alındığını ve devletin koyduğu tüm kurallara uyduklarını söyleyen Çebi, "Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı vatandaşlarımızın, devletimizin koyduğu kurallara uyması gerekiyor. Evlerimizden çıkmayarak gelecekte yaşayacağımız güzel günleri garanti altına almalıyız. Kendimiz ve sevdiklerimiz için evden çıkmayalım. Tedbirlerimizi elden bırakmayalım" dedi.