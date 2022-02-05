Tekirdağ'da iki tır çarpıştı, sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 23.00 sularında 100. Yıl Mahallesi Çevre Yolu üzerinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.P. idaresindeki 34 BT 9162 plakalı tır, önünde seyir eden gübre yüklü O.D. hakimiyetindeki 59 ABZ 573 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü İ.P. aracın içerisinde sıkıştı. Kaza bölgesine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de kaza bölgesinde başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. İstanbul- Çanakkale yolunda trafiğin bir süre aksadığı kazada araç sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, araçların çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ