Üye Girişi
Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

05.02.2022 12:59
Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Süleymanpaşa ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.D'nin kullandığı 34 BT 9162 plakalı tır ile İ.P yönetimindeki 59 ABZ 573 plakalı tır, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.P. tırın içinde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı İ.P sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:43 14 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: inlerinde vurmaya devam ediyoruz
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement