Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu
Son Dakika Ekonomi Haber

Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

1 saat önce

Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulunduTEKİRDAĞ - Trakya Bölgesi'nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulundu.

Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

TEKİRDAĞ - Trakya Bölgesi'nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulundu.

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi'ndeki çalışmalarına hız kattı. Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.

Aynı ilçede ikinci rezerv

Aynı şirket 2019'un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı'nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ, Kapaklı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehirspor'a haciz şoku!
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı! Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:08:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]