İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Son Dakika
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İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

16.03.2022 09:20

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Tepe İlkokulunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı.

Programda birinci sınıf öğrencileri işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Sınıf öğretmeni Huriye Küçük İbrahimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun velisi ve özel eğitim öğretmeni Meral Köse'nin yardımıyla 1-İ sınıfı öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendiğini söyledi.

Amaçlarının işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirten İbrahimoğlu, "Öğretmenimiz bize katkı sağladı. Özel derslerimiz oldu. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. İlerleyen zamanda farklı etkinlikler düşünüyoruz. Hikayeler, şarkılar olabilir." dedi.

Tepe İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz da okulda iki özel eğitim sınıfı olduğunu aktararak, "Toplumda birçok engelli bireyimiz var. Amacımız farkındalık oluşturmak. Ben hem sınıf öğretmenimize, hem de hocamıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

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Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu Minik öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı okudu Minik öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı okudu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Son Dakika


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