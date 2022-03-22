Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü

22.03.2022 19:14
Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri, su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri, su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ile özel bir okul tarafından "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Köprübaşı'nda toplandı.

Daha sonra öğrenciler "Suyu koru dünyayı koru", "Bir damla su hayattır", "Dünyanın kalbi su ile atar" yazılı dövizlerle Hükümet Caddesi'ne yürüdü.

Esnaf da öğrencilere alkışlarla destek verdi. Yürüyüşün ardından öğrenciler Valilik önünde çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü
Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü

YORUMLAR
500
Minikler su tasarrufu için yürüdü Minikler su tasarrufu için yürüdü Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler

Dünya Su Günü, Tekirdağ, 22 Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
18:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:23:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement