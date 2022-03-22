Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri, su tasarrufuna dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ile özel bir okul tarafından "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Köprübaşı'nda toplandı.

Daha sonra öğrenciler "Suyu koru dünyayı koru", "Bir damla su hayattır", "Dünyanın kalbi su ile atar" yazılı dövizlerle Hükümet Caddesi'ne yürüdü.

Esnaf da öğrencilere alkışlarla destek verdi. Yürüyüşün ardından öğrenciler Valilik önünde çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.