Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğreniyor

11.05.2022 13:59
Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğreniyor

Tekirdağ'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

Tekirdağ'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri sahil dolgu alanında oluşturulan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, çocuklara yolun karşısına geçme, güvenli geçiş yerleri, trafikte yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

Eğitimin ardından Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın dağıttığı kırmızı düdükleri çalan öğrenciler, sürücülere mesaj gönderdi.

Motosiklet ekipleri de kentte çalışan kurye ve motosiklet derneği üyelerine parkurlarda eğitim verdi.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, polis, jandarma, belediye, zabıta ve AFAD ekiplerinin stantlarını gezerek bilgi aldı.

Programın ardından Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkurlarda gün boyunca öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam edileceğini söyledi.

Yıldırım, etkinliklerin trafik konusunda özellikle öğrenciler için faydalı olduğunu vurgulayarak, "Burada bizim trafik güvenliğini sağlayan ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin araçları, motosikletler, uzaktan takip cihazları, radarları var. Trafik ekiplerimizin çalıştığı diğer el araçları var. Bunları sizlere tanıttık, sizlerin vasıtası ile vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Öğrencilerimize, gençlerimize tanıtıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu Son dakika haberleri... İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu Çocuklara trafik kuralları eğitimi Çocuklara trafik kuralları eğitimi

Emniyet Müdürlüğü, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:26 Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
13:20 Ev satın almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların "oltalama" tuzağına düşmeyin
13:13 ÇiftlikBank davasında "Tosuncuk" ve ağabeyinin tutukluluğuna devam kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement