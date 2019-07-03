Tekirdağ'da İmar Barışı'ndan 144 bin 452 bağımsız bölüm yararlandı
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Tekirdağ'da 140 bin 452 bağımsız bölüm İmar Barışı'ndan yararlanırken, 44 bin 855 yapı kayıt belgesi oluşturuldu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
'da 140 bin 452 bağımsız bölüm İmar Barışı'ndan yararlanırken, 44 bin 855 yapı kayıt belgesi oluşturuldu.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, 15 Haziran'da başvuruları sona eren İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre Tekirdağ'da 44 bin 855 Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu kaydedildi. Yapı Kayıt Belgesi oluşturmak için ödenen toplam bedel ise 314 milyon 377 bin 939,78 lira olarak açıklandı.
31 Aralık
'a kadar uzatıldı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "30.06.2019 Tarih ve 1267 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15 Haziran 2019 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuruda bulunup da bedelini henüz ödememiş olanlara Yapı Kayıt Bedelinin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz 2019 Çarşamba gününe kadar peşin ödemeleri şartıyla, kalan kısmını takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ
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