Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da İmar Barışından 35 Bin 825 Kişi Yararlandı

Tekirdağ'da İmar Barışından 35 Bin 825 Kişi Yararlandı

1 saat önce

Tekirdağ'da 2018 yılında 35 bin 825 kişi imar barışından faydalanmak için başvuru yaptı.

Tekirdağ'da İmar Barışından 35 Bin 825 Kişi Yararlandı, System.String[]
Tekirdağ'da 2018 yılında 35 bin 825 kişi imar barışından faydalanmak için başvuru yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışı başvurularının 15 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Tohumcu, Tekirdağ'da bugüne kadar 35 bin 825 kişi imar barışından faydalandığını ifade ederek, "İmar barışı, vatandaşlarımıza çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ruhsat konusunda eksikleri bulunan vatandaşlarımız için başvuru süresinin uzatılması vatandaşları memnun etti." dedi.

İmar barışının ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıları bulunan vatandaşlar için bir fırsat olduğunu vurgulayan Tohumcu, bugüne kadar başvurulardan 232 milyon 490 bin lira tahsilat yapıldığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tekirdağ, Güncel
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