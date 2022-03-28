Tekirdağ'da İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla yılda 24 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika
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Tekirdağ'da İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla yılda 24 milyon lira katkı sağlanacak

28.03.2022 10:25
Tekirdağ'da İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla yılda 24 milyon lira katkı sağlanacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Süleymanpaşa ilçesindeki İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 24 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Süleymanpaşa ilçesindeki İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 24 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Tekirdağ'da yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyarken, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor.

Yapılan çalışmalar bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, çalışmaları devam eden İnecik 1-2 barajlarının tamamlanması ile barajlarda depolanacak su ile 8 bin 710 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Yıldız, barajların tamamlanması ile yılda 12 milyon metreküp içme suyu faydası da sağlanacağını aktararak şunları kaydetti:

"İnecik 2 Barajında gövde sıyırma kazı devam ediyor. Temelden yüksekliği 24,37 metre ve su depolama kapasitesi 9,40 milyon metreküp olan İnecik-1 Barajı ile temelden yüksekliği 24,18 metre ve su depolama kapasitesi 3,42 milyon metreküp olan İnecik-2 Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile dekar başına 2752 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 24 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor."

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Milli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla yılda 24 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da İnecik 1-2 barajlarının tamamlanmasıyla yılda 24 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika
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