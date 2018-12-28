Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı

Tekirdağ'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Tekirdağ'da İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta çalışan Muammer Koç, inşaatın yanında bulunan elektrik tellerindeki elektrik akımına kapılarak yaralandı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi özel bir hastaneye götürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:20 Kaynak: AA

Kapaklı, İşçi, Tekirdağ, Güncel
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