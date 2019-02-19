Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da İş Kazası: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi

Tekirdağ'da İş Kazası: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi

28 dakika önce

Ergene'deki bir tekstil fabrikasında buhar borusunun patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da İş Kazası: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Ergene'deki bir tekstil fabrikasında buhar borusunun patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.


Velimeşe Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan evli ve bir çocuk annesi Şenay Dinç (33), buhar borusunun patlaması sonucu ağır yaralandı.

Dinç, hastanede yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Velimeşe, Ergene, İşçi, Güncel
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