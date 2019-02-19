Tekirdağ'da İş Kazası: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi

Ergene'deki bir tekstil fabrikasında buhar borusunun patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Ergene'deki bir tekstil fabrikasında buhar borusunun patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.





Velimeşe Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan evli ve bir çocuk annesi Şenay Dinç (33), buhar borusunun patlaması sonucu ağır yaralandı.



Dinç, hastanede yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

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