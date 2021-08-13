Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

İlçedeki bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30), bir apartmanın asansör dairesine bakım işlemleri için girdi.

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