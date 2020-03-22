Tekirdağ'da iş makinesi yandı - Son Dakika

Tekirdağ'da iş makinesi yandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hurdacıda park halinde bulunan iş makinesi yandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hurdacıda park halinde bulunan iş makinesi yandı.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacıda park halindeki Muhammet Aytemir'e ait iş makinesinin motoru alev aldı. Yangını fark eden iş yeri sahipleri ilk müdahaleyi yaparak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında sonrası iş makinesi kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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