Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü - Son Dakika
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Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

04.10.2022 18:24
Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da iş yerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), iş yerinde şakalaşmaya başladı.

Ilık mağaza içinde kendisini kovalayan Berk B'den kaçmaya başladı.

İki arkadaş bir süre sonra mağaza çıkış kapısına çarparak düştü.

Bu sırada kırılan kapı camı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B'nin de alnında kesik oluşturdu.

Berk B. kendi imkanıyla, Ilık ise ambulansla hastaneye gitti.

Ilık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berk B, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü - Son Dakika
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