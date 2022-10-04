Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), iş yerinde şakalaşmaya başladı.

Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü - Son Dakika

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