Tekirdağ'da iş yerinden hidrolik malzeme çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinden hidrolik malzeme çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden 73 bin liralık hidrolik malzeme çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli T.E, G.Ö ve B.K'yı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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