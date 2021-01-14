Tekirdağ'da iş yerinden hidrolik malzeme çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden 73 bin liralık hidrolik malzeme çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu

Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi