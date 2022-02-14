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Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

14.02.2022 12:18
Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinden matkap ve taşlama makineleri çalan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinden matkap ve taşlama makineleri çalan kişi tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'nde bir iş yerinden çeşitli markalarda taşlama makinesi, matkap gibi 47 bin lira değerinde aletin çalındığı ihbarı üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli A.G. Çınarlı Mahallesi'nde yakalandı.

İş yerinden aldığı malzemeleri sattığı tespit edilen kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin motosikletle taşlama makinesi ve matkapları alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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