Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı'da bir işyerinden piyasa değeri 150 bin lira olduğu belirtilen bakır kablo ile aynı iş yerindeki çelik kasadan 37 bin liralık çek çaldıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde yakalanan N.A, S.A. ve H.A'nın gözaltı işlemleri sürüyor.