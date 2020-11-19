Tekirdağ'da iş yerlerinden 2 bin 700 tıbbi maske çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki iş yerinden tıbbi maske, televizyon ve ısıtıcı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı günlerde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'ndeki iki iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti.

İş yerlerinden 2 bin 700 tıbbi maske, televizyon ve ısıtıcı çalındığını belirleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Z.N. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Z.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.