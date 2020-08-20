TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 10 YARALI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesi yolu Çırakbayırı mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan, Ergene ilçesinde bulunan fabrikaya işçileri taşıyan Mehmet Maskar yönetimindeki 59 S 9289 midibüs Çırakbayırı mevkiine geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarparak devrilip elektrik direğine çarptı. Kazada midibüste bulunan 14 işçiden 10'u yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.