Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU,(Tekirdağ)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi.

Mehmet YİRUN/ ÇORLU,(Tekirdağ)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi. Kazada, 10 işçi yaralandı. Kaza, bu sabah Ergene Yolu Çırakbayırı mevkisinde meydana geldi. Çorlu'dan, Ergene ilçesindeki bir fabrikaya işçi taşıyan Mehmet Maskar yönetimindeki 59 S 9289 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağındaki bariyer ile elektrik direğine çarpan midibüs devrildi. Kazada, midibüste bulunan 14 işçiden 10'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:44

Kaynak: DHA

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