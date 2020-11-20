Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yüksel Meral idaresinde, bir hafriyat firmasında çalışan işçileri taşıyan 39 SH 773 plakalı minibüs, Marmaracık Mahallesi Edirne yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Sayim Bozkurt ve Mehmet Kaplan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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