İşçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tekirdağ'da işçileri taşıyan servisinin yoldan çıkarak su kanalına devrilmesiyle araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde işçileri taşıyan Y.A.'nın yönetimindeki 59 S 3050 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Dereağzı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan işçilerden A.T, E.G, E.Ç, M.Y, E.Ç. ve K.B ile sürücü Y.A yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazanın kesin oluş nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

(Halil Dağ - Tunay Özdemir/İHA)