Tekirdağ'da işçi servisi yandı, işçiler ölümden döndü - Son Dakika

Tekirdağ'da işçi servisi yandı, işçiler ölümden döndü

Tekirdağ'da işçi servisi yandı, işçiler ölümden döndü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan işçi servisi bir anda yanmaya başladı.

Tekirdağ'da işçi servisi yandı, işçiler ölümden döndü

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan işçi servisi bir anda yanmaya başladı. İşçilerin kısa sürede tahliye ettiği minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu - Ergene karayolu Çırak Bayırı yakınlarındaki tank nizamiye mevkiinde meydana geldi. Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri Çorlu ilçesine taşıyan 59 S 3080 plakalı servis minibüsü çırak bayırı mevkiine geldiği sırada araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden servis sürücüsü aracı yol dışı yaparak işçileri araçtan tahliye etti.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay anında minibüste olan ve yaşananları anlatan işçiler bir anda araçtan duman çıktığını ve araçtan indiklerini söylediler. Bazı işçiler de olayı yakınlarına haber vererek herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını belirterek endişelenmemelerini istediler.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da işçi servisi yandı, işçiler ölümden döndü - Son Dakika
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