Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

19.10.2020 03:11
Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi yakınlarında, fabrikada çalışan işçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi yakınlarında, fabrikada çalışan işçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Misinli Mahallesi yakınları Çerkezköy- Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi. Durdu Ş. yönetimindeki 59 ZP 823 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen fabrika işçilerinin taşındığı Bilgi D.'nin kullandığı 39 AAP 786 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrilirken, serviste bulunan Seyhan Can (52) olay yerinde hayatını kaybetti, 14  kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan Can'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Durdu Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Çerkezköy, Midibüs, Ergene, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da işçilerin taşındığı midibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

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