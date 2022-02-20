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Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20.02.2022 16:50
Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik direklerine asılı ışıklı tabelaları taşla kıran kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik direklerine asılı ışıklı tabelaları taşla kıran kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sağlık Mahallesi'nde elektrik direklerine asılı, Atatürk fotoğraflı ışıklı tabelalara zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Hisarcık, Ergene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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