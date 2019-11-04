Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da "ıspanak" yiyen 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'ıspanak' yiyen 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu

Tekirdağ'da "ıspanak" yiyen 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 22 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Tekirdağ'da

Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 22 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, 1-3 Kasım'da Saray ilçesinde 20, Süleymanpaşa ilçesinde de 2 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki hastanelere başvurdu.

Yedikleri ıspanaktan zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 kişinin baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye geldiklerini söyledi.

Şikayette bulunanların en son "ıspanak" yediklerini söylediklerini ifade eden Becerir, hastaların taburcu edildiğini ve korkulacak bir durum olmadığını bildirdi.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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