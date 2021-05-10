Tekirdağ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları lanetlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak için Tekirdağ'da onlarca vatandaş bir araya geldi. Tekirdağ eski valilik binası önünde toplanan kalabalık, çeşitli döviz ve pankartlar açarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı. Zaman zaman sloganlar atan vatandaşlar, STK temsilcilerinin basın açıklamasının ardından dağıldı. - TEKİRDAĞ