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Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Temsilciliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Temsilciliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Öğle namazı sonrası Rüstempaşa Camisi önünde bir araya gelen gurup adına açıklama yapan, TÜGVA Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Emre Gözalan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli vatandaşların hayatını kaybettiğini söyledi.

Gözalan, Filistin'de yaşanan zulümlerin sona ermesi için bütün insanlığı göreve davet ederek, "İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik hain saldırıları sonucu yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberlerini alıyoruz. İsrail'e karşı yiğitçe savaşan ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için, canını hiçe sayanları anıyoruz. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden biri Filistin'de işlenmeye devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin her zaman mazlumun umudu olduğunu belirten Gözalan, şunları kaydetti:

"Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. Müslümanlar olarak bugün burada tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonu ifa edecek, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya devam edecektir. Filistin tüm İslam aleminin meselesidir. Filistin bizimdir, Gazze bizimdir, Kudüs bizimdir. Kanımızın son damlasına kadar bu zulmü durdurmak için mücadele etmek en asli görevimizdir."

Tekirdağ, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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