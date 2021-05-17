TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
17.05.2021 17:47
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul'da yönüne kara yolunda yoğunluk oluşmaya başladı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul'da yönüne kara yolunda yoğunluk oluşmaya başladı.
Ülke genelinde uygulanan tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle İstanbul'a gidiş yollarında yoğunluk yaşanıyor. Kapanma sürecini Edirne'nin Saros Körfezi kıyıları ile Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçirenler, Tekirdağ üzerinden karayolu ile yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş nedeniyle özellikle Tekirdağ kesiminde İstanbul yönüne kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşmaya başladı.
Son Dakika Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi