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Tekirdağ'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

03.02.2022 16:47
Tekirdağ'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kapaklı ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Kapaklı ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir işyerine alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda işyeri sahibi E.S yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli F.K'yı gözaltına aldı, saldırıda kullanılan silaha el koydu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Saldırı, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
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