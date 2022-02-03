Kapaklı ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir işyerine alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda işyeri sahibi E.S yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli F.K'yı gözaltına aldı, saldırıda kullanılan silaha el koydu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika