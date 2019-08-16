Tekirdağ'da işyerini kumarhaneye çevirip, İstanbul'dan müşteri getirmişler

Tekirdağ'da işyerini kumarhaneye çevirip, İstanbul'dan müşteri getirmişlerTEKİRDAĞ'da polisin daha önce mühürlediği işyerinin mühürlerini söküp, İstanbul'dan müşteri getirerek kumar oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 50 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'da işyerini kumarhaneye çevirip, İstanbul'dan müşteri getirmişler

TEKİRDAĞ'da polisin daha önce mühürlediği işyerinin mühürlerini söküp, İstanbul'dan müşteri getirerek kumar oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 50 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde kumar oynandığını belirledi. Boş olarak kiralanan ve kumarhaneye çevrilen işyeri malzemelere el konularak polis ekipleri tarafından mühürlenip, kapatıldı. Polis, ekipleri takibe aldığı işyerinin mühürlerinin sökülerek yeniden kumar oynandığını belirledi. İşyeri sahiplerinin İstanbul'dan özel getirdikleri müşterilere de kumar oynattığını tespit eden polis, işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 49 kişi kumar oynarken yakalandı. Operasyonda daha önce el konulan kumar malzemelerinin yerlerine yenisi konulan tombala aletleri, kart ve pulların da aralarında olduğu malzemelere yeniden el koydu.

Kumarhane ikinci kez mühürlenirken, gözaltına alınan 49 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı. İşyeri sahibi görülen Tayfun Ş.'ye ise 'kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki' suçundan işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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